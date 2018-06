Luzern (SID) - Der ehemalige Schweizer Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld traut den Eidgenossen bei der Fußball-EM in Frankreich viel zu. "Jeder muss sich zerreißen. Ich glaube, die Schweiz schlägt Albanien 2:0. Dann starten sie durch und sind nicht mehr aufzuhalten", sagte Hitzfeld bei einem Sport-Talk des Blick in Luzern.

Der Dortmunder und Münchner Meistermacher schränkte allerdings ein, dass er "das den Spielern natürlich nie so sagen, wenn ich noch ihr Trainer wäre".

Nach dem Spiel gegen Albanien am Samstag in Lens trifft die Schweiz in der Gruppe A auf Rumänien (15. Juni/Paris) und Gastgeber Frankreich (19. Juni/Lille).