Chantilly (SID) - Wegen einer Prellung hat Verteidiger Ryan Bertrand am Dienstag das erste Training der englischen Nationalmannschaft im EM-Quartier Chantilly auslassen müssen. Auch der Einsatz des Abwehrspielers vom FC Southampton beim ersten Vorrunden-Auftritt des Ex-Weltmeisters am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) in Marseille gegen Russland ist fraglich.

Alle Teamkollegen des 26-Jährigen konnten das komplette Übungsprogramm absolvieren. 400 Zuschauer, darunter viele Schulkinder, verfolgten das öffentliche Training.