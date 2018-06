Getafe (SID) - Titelverteidiger Spanien hat sich bei seiner Generalprobe für die Fußball-EM in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) blamiert. Der dreimalige Europameister kassierte im letzten Test vor dem ersten Gruppenspiel gegen Tschechien (13. Juni) in Getafe ein 0:1 (0:1) gegen Georgien. Trotz spielerischer Überlegenheit der Gastgeber erzielte Georgiens Tornike Okriaschwili (42.) das Tor des Abends.

Die beste Chance für die insgesamt erschreckend harmlosen Spanier hatte der zur Pause ausgewechselte Thiago (24.) vom deutschen Meister Bayern München, der mit einem Distanzschuss am Pfosten scheiterte. Am vergangenen Mittwoch hatten sich die Iberer beim 6:1 gegen Südkorea noch in starker Form präsentiert. Spanien trifft bei der EURO in der Gruppe D neben Tschechien auf die Türkei (17. Juni) und Kroatien (21. Juni).