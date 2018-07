Köln (SID) - Der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter Tim Wiese wird Wrestler. Der 33-Jährige nahm eine offizielle Einladung des Vize-Präsidenten der World Wrestling Entertainment (WWE), Paul "Triple H" Levesque, zum Training im Performance Center in Orlando an.

Wiese, der nach dem Ende seiner Profikarriere in die Bodybuilding-Szene eingestiegen war, twitterte ein Foto mit Levesque und dem Kommentar: "Es passiert endlich." Das Muskelpaket hat sich einen Zeitplan gesetzt: Ende des Jahres, wenn WWE nach Frankfurt/Main zurückkehrt, will der über 130 Kilogramm schwere Wiese bereit für den Ring sein. "Ich habe hart hierfür trainiert und bin begeistert von der Gelegenheit", sagte Wiese: "Mein Ziel ist es, im November im Ring zu stehen. Ich will dieses Match."

Bereits im November 2014 hatte Wiese erstmals Ringluft geschnuppert und bei dem Showkampf in Frankfurt/Main mitgewirkt.