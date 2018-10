Darmstadt (SID) - Trainer Dirk Schuster hat gemeinsam mit seinen Assistenten Sascha Franz und Frank Steinmetz in einem offen Brief an die Fans um Verständnis für den Abschied vom Fußball-Bundesligisten Darmstadt 98 gebeten. Das Trainerteam wechselt zum Ligarivalen FC Augsburg.

Als Favorit auf die Schuster-Nachfolge gilt Norbert Meier vom Zweitligisten Arminia Bielefeld. Nach Informationen des Westfalen-Blatts hat der 57-Jährige seinen Klub am Dienstag über seinen Wechselwunsch informiert. Derzeit sollen beide Vereine über die Ablöse verhandeln. Neben Meier wurden zuletzt auch Alois Schwartz (SV Sandhausen) und Holger Stanislawski als mögliche Kandidaten gehandelt.

"Wir können verstehen, dass einige Fans enttäuscht sind. Wir möchten Euch aber zumindest sagen, dass ein Abschied während der gesamten Saison nie ein Thema für uns gewesen ist", schrieben Schuster und sein Team: "Nach dem erreichten Klassenerhalt in Berlin haben wir sofort mit der Planung für die kommende Saison begonnen - erst nach dem letzten Spiel kam die Anfrage und in der Folge unser Entschluss, diese neue Herausforderung annehmen zu wollen."

Schuster und Co. betonten, dass die Zeit bei den Lilien etwas Besonderes für sie war: "Wir sind stolz, bei diesem tollen Verein mit seiner 118 Jahre langen Geschichte ein Stück weit mitgewirkt zu haben."