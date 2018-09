München (SID) - Bayern München denkt überhaupt nicht daran, David Alaba oder Robert Lewandowski an Konkurrent Real Madrid zu verkaufen. "Wir haben die Tür zugemacht. Es wird kein Spieler den FC Bayern gegen unseren Willen verlassen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der Sport Bild.

Zuletzt hatte es wiederholt Gerüchte gegeben, dass die Königlichen Interesse am Österreicher Alaba und am polnischen Torjäger Lewandowski hätten. Reals Generaldirektor José Ángel Sánchez habe ihm in einer SMS jedoch mitgeteilt, so Rummenigge, "dass an der Geschichte mit Alaba überhaupt nichts dran sei. Auch im Fall Lewandowski wäre Real nicht tätig. Real würde nie gegen den Willen von Bayern einen Spieler kontaktieren."

Alaba hat beim deutschen Fußball-Rekordmeister unlängst bis 2021 verlängert. Lewandowskis Vertrag in München läuft noch bis 2019. Beide Profis bereiten sich derzeit mit ihren Ländern auf die EURO in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) vor.