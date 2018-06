Jerusalem (AFP) Weil sie mit einer Tora-Rolle an der Jerusalemer Klagemauer betete, ist eine führende jüdische Frauenrechtlerin am Dienstag festgenommen worden. Lesley Sachs, Vorsitzende der "Frauen von der Mauer" wurde nach Angaben der Gruppe am Morgen an der heiligsten Stätte des Judentums abgeführt, als sie das Gelände mit der Tora-Rolle verließ. Die Polizei bestätigte am Nachmittag, dass die Aktivistin weiter verhört werde.

