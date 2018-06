Hannover (dpa) – Panzerfaust, Pistolen, Elektroschocker: Die früheren RAF-Terroristen sind nach Erkenntnissen der Ermittler bei ihren Raubzügen schwer bewaffnet. Das gesuchte Trio hat nach in den vergangenen fünf Jahren acht Raubüberfälle in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein verübt, teilten die Staatsanwaltschaft Verden und das LKA in Hannover mit. Dabei erbeuteten die Ex-RAF-Mitglieder knapp 400 000 Euro. Die Polizei sucht weiter nach Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette.

