Zagreb (AFP) Die kroatische Regierung steht nach nur fünf Monaten im Amt vor dem Aus. Die wichtigste Koalitionspartei HDZ kündigte am Dienstag einen Misstrauensantrag gegen den parteilosen Regierungschef Tihomir Oreskovic an. Die HDZ wolle "so schnell wie möglich" nach neuen Mehrheiten im Parlament suchen, sagte Parteichef Tomislav Karamarko. Neuwahlen seien dagegen nur "die letzte Option".

