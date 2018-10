Hamburg (dpa) - Steffi Graf (46) spricht Deutsch nur noch, wenn sie streng wird. Mit ihren Kindern rede sie "fast immer auf Englisch", sagte die Tennislegende dem Magazin "Emotion". "Ich merke, dass mir die deutschen Worte häufig nicht mehr einfallen."

Aber die beiden 12 und 14 Jahre alten Kinder könnten alles auf Deutsch verstehen. "Ich spreche es mittlerweile eigentlich nur noch, wenn mir irgendwas nicht passt. Dann rutscht mir 'Mensch, jetzt mach mal!' raus und sie wissen: Jetzt müssen sie wirklich aufpassen."

Graf, deren Stiftung Children for Tomorrow sich um traumatisierte Kinder kümmert, spricht auch über ihr Engagement für Flüchtlingskinder. "Ich wünschte, dass mehr Menschen diesen Kindern in die Augen blicken könnten. Ich bin tief berührt, wenn ich ihre Geschichten höre."

Von den knapp 1000 Kindern, die die Stiftung im Jahr erreiche, kümmere sie sich in der Flüchtlingsambulanz in Hamburg aktuell um 300 Kinder. "Doch wir wollen unsere Arbeit ausweiten, mehr Therapeuten einsetzen." Was die Aufnahme von Flüchtlingen in der Bundesrepublik angeht, sagte Graf: "Ich verstehe, dass die Situation in Deutschland nicht einfach ist. Doch niemand verlässt freiwillig seine Heimat, keine Mutter schickt ihr Kind freiwillig auf die Flucht und in ein unbekanntes Land."