Stuttgart (SID) - Tennisprofi Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 7) hat beim ATP-Turnier in Stuttgart ohne größere Probleme das Achtelfinale erreicht. Gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert gewann die deutsche Nummer eins trotz einer knapp anderthalbstündigen Regenpause in der ersten Runde mit 6:4, 6:1. In der Runde der letzten 16 trifft Kohlschreiber bei der mit 675.645 Euro dotierten Rasenplatzveranstaltung auf den US-Amerikaner Denis Kudla.

"Ich fühle mich wohl auf Rasen, fühle mich wohl in Stuttgart. Wenn es bis zum nächsten Wochenende gehen sollte und es das Halbfinale oder mehr sein könnte, hätte ich nichts dagegen", sagte Kohlschreiber.

Der 32-Jährige, der fünf seiner bislang sieben ATP-Titel auf deutschem Boden errang, hofft auch in der baden-württembergischen Landeshauptstadt auf den ganz großen Erfolg. "Deutschland hat mir immer einen Boost gegeben - die Turniere, die Veranstalter, die Fans. Das versuche ich natürlich mit Erfolgen zurückzuzahlen", sagte Kohlschreiber.

Zuletzt siegte er im Mai im Finale von München gegen die österreichische Nachwuchshoffnung Dominic Thiem. Seine einzige Finalteilnahme in Stuttgart gelang ihm 2013, als er - damals noch auf Sand - gegen den Italiener Fabio Fogini verlor.