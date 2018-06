Nottingham (SID) - Die an Position sieben gesetzte Mona Barthel (Neumünster) ist beim WTA-Turnier in Nottingham bereits in der ersten Runde gescheitert. Beim 2:6, 1:6 hatte die Weltranglisten-66. der ungesetzten US-Amerikanerin Alison Riske nichts entgegenzusetzen. Das Match war bereits nach 49 Minuten beendet.

Barthel kämpft seit Jahresbeginn immer wieder mit Verletzungen. Beim Turnier in Hobart konnte sie zu ihrem Viertelfinalspiel gegen Alizé Cornet (Frankreich) wegen Rückenproblemen nicht antreten, nach den Australian Open Ende Januar setzte sie eine Viruserkrankung sieben Wochen außer Gefecht. Erst bei den French Open vergangene Woche konnte Barthel auf die Tour zurückkehren und schied auch dort in Runde eins aus.