Istanbul (dpa) - Istanbul wird wieder von einem schweren Anschlag erschüttert: Eine Autobombe reißt viele Menschen in den Tod. Präsident Erdogan kündigt einen Kampf gegen den Terror "bis in alle Ewigkeit" an. Das Auswärtige Amt mahnt zu erhöhter Vorsicht in der türkischen Metropole.

