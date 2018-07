New York (AFP) Lila ist die Farbe des Tages: Anlässlich des Geburtstages von US-Popstars Prince sollen die Einwohner des US-Bundesstaates Minnesota die Lieblingsfarbe des jüngst verstorbenen Musikers tragen. Einen entsprechenden Aufruf veröffentlichte der Gouverneur des Bundesstaates, Mark Dayton, am Montag, einen Tag vor Prince' Geburtstag am 7.Juni. Prince wurde in Minnesota geboren und wäre am Dienstag 58 Jahre alt geworden.

