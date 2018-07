Washington (AFP) Durch den Vormarsch von Online-Medien sind in der US-Zeitungsindustrie seit 1990 mehr als die Hälfte aller Jobs weggefallen. Zwischen Januar 1990 und März 2016 schrumpfte die Zahl der Arbeitsplätze in der Branche um 271.800 und damit um fast 60 Prozent, wie am Montag aus Zahlen des US-Arbeitsministeriums hervorging. Bei Zeitschriften gingen in diesem Zeitraum demnach etwa 36 Prozent der Jobs verloren.

