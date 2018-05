Washington (AFP) Die Weltbank hat ihre Prognose für das weltweite Wirtschaftswachstum gesenkt. Sie erwarte, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr lediglich um 2,4 Prozent wachsen werde, erklärte die Weltbank am Dienstag in Washington. Noch im Januar hatte sie ein Wachstum von 2,9 Prozent vorausgesagt.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.