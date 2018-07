Kairo (AFP) Wegen einer anonymen Bombendrohung ist ein EgyptAir-Flugzeug auf dem Weg von Kairo nach Peking am Mittwoch in Usbekistan notgelandet. Der Bombenalarm erwies sich später als falsch, und die Maschine konnte ihren Flug fortsetzen, wie die Fluggesellschaft mitteilte. EgyptAir-Chef Safwat Mussallam sagte, angesichts des anonymen Telefonanrufs, wonach sich eine Bombe an Bord befinde, sei Flug MS955 umgehend auf dem nächsten Flughafen gelandet - Urgentsch im Westen Usbekistans.

