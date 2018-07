Ghasni (AFP) In Afghanistan eskaliert der Konflikt zwischen der Regierung und den islamistischen Taliban-Rebellen. Am Mittwoch wurden in der Unruheprovinz Ghasni die von Kugeln durchsiebten Leichen von zwölf Soldaten, Polizisten und Geheimdienstmitarbeitern gefunden, die Taliban-Kämpfer dort in den vergangenen Monaten verschleppt hatten. Der Provinzgouverneur Mohammad Aman Hamim sagte, die Leichen seien am Morgen im Distrikt Andar entdeckt worden.

