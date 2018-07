München (AFP) Lebt ein Kind im EU-Ausland bei der geschiedenen Mutter, dann hat diese Anspruch auf das Kindergeld und nicht etwa der in Deutschland lebende Vater. Dies entschied der Bundesfinanzhof (BFH) in einem am Mittwoch in München veröffentlichten Urteil und bezog sich auf eine entsprechende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg. (Az. III R 62/12)

