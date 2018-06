Frankfurt/Main (AFP) Die Lufthansa will bei ihrer Catering-Tochter LSG Sky Chefs europaweit womöglich bis zu 2400 Jobs streichen. Allein in Deutschland könnten bis 2021 insgesamt 1700 Arbeitsplätze wegfallen, sage eine Sprecherin des Lufthansa-Caterers am Mittwoch. Der Vorstand prüfe die Stellenstreichungen aufgrund "rasanter und drastischer" Marktveränderungen. Als Gründe nannte sie anderem den Kostendruck und das veränderte Einkaufsverhalten vieler Fluggesellschaften.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.