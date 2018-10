Frankfurt/Main (AFP) An Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main ist am Dienstagabend ein Mann von einem Blitz getroffen worden. Der Mann sei verletzt im Krankenhaus, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Der 44-Jährige stand demnach auf dem Trittbrett eines Flugzeugschleppers, als ein Blitz sein Headset traf.

