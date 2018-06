Berlin (AFP) Nach den jüngsten Unwetter-Katastrophen in Deutschland hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) mehr Schutz der Bevölkerung vor den Folgen des Klimawandels gefordert. Neben dem Klimaschutz müsse auch "die Anpassung an den Klimawandel einen höheren Stellenwert bekommen", sagte Hendricks in einer Aktuellen Stunde zu den Unwettern am Mittwoch im Bundestag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.