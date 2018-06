Offenbach (AFP) Die Unwettergefahr in Deutschland ist noch nicht gebannt. Nach dem Tornado in Hamburg und Überschwemmungen durch Starkregen im Ruhrgebiet warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch vor örtlich begrenzten "extremen Unwettern" vor allem in der Südhälfte. Diese seien zumindest "vereinzelt" möglich, erklärte der DWD in Offenbach.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.