Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat erneut eine politische Aufarbeitung der Verschleppung und Inhaftierung von Terrorverdächtigen durch den US-Geheimdienst CIA in Europa angemahnt. Die EU-Staaten müssten ihre "apathische Haltung" aufgeben und endlich aufklären, ob es auf ihrem Boden Geheimgefängnisse gab, in denen die CIA verschleppte Personen festhielt, verlangte das Europaparlament am Mittwoch in einer Entschließung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.