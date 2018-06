Ivry-sur-Seine (AFP) Mehr als 350 Kilogramm Elefantenstoßzähne hat der französische Zoll binnen einer Woche beschlagnahmt - so viel wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Ermittler fanden zunächst in einem Lager im Großraum Paris versteckt Stoßzähne mit einem Gewicht von zusammen 212 Kilo, wie der Zoll am Mittwoch mitteilte. Ein franko-vietnamesischer Geschäftsmann verkaufte Elfenbein unter dem Deckmantel seines Antiquitätenhandels.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.