Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat englische Medienberichte über ein Interesse von Manchester City an Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang zurückgewiesen.

"Uns ist davon nichts bekannt. Wir wissen von der Geschichte nichts", sagte BVB-Mediendirektor Sascha Fligge der Deutschen Presse-Agentur. "Und wir werden die unzähligen Sommergerüchte nicht immer wieder kommentieren."

Englische Medien hatte am Dienstagabend berichtet, der 26 Jahre alte Angreifer Aubameyang könnte seinem früheren BVB-Vereinskollegen Ilkay Gündogan zum künftig von Pep Guardiola trainierten Premier-League-Club folgen. Laut Sky Sports News seien die Gespräche der Engländer mit dem BVB in einem fortgeschrittenen Stadium. Den Angaben zufolge sei ManCity bereit, rund 70 Millionen Euro Ablöse zu bieten, um Aubameyang beim BVB aus dem bis 2020 datierten Vertrag herauszukaufen.

Der Nationalspieler aus Gabun war im Sommer 2013 vom AS St. Etienne zum BVB gewechselt und hatte in der zurückliegenden Bundesligasaison mit 25 Toren hinter Bayern Münchens Robert Lewandowski (30) Platz zwei in der Torschützenliste belegt.

Bisher hatte die BVB-Führung einen Verkauf von Aubameyang nahezu ausgeschlossen. Ob ein Mega-Angebot für den Torjäger die Clubbosse umstimmen könnte, ist ungewiss. "Einen Ausverkauf wird es nicht geben", hatte Sportdirektor Michael Zorc vor Wochen erklärt.