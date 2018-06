Evian (SID) - Joachim Löw hat sich auf einen Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für das erste EM-Vorrundenspiel gegen die Ukraine am Sonntag in Lille (21.00 Uhr/ARD) festgelegt - den Namen will er aber noch nicht verraten. "Ich weiß, wer es wird, will aber zunächst die Mannschaft informieren", sagte der Bundestrainer bei seiner ersten Pressekonferenz im deutschen EM-Camp am Mittwoch in Evian.

Da der etatmäßige Spielführer Bastian Schweinsteiger (31) nach seiner langen Verletzungspause den Weltmeister gegen die Ukraine noch nicht aufs Feld führen kann, werden wohl entweder Torwart Manuel Neuer (30) oder Sami Khedira (29) am Sonntag diese Aufgabe übernehmen. Neuer hatte das deutsche Team am vergangenen Samstag bei der EM-Generalprobe gegen Ungarn (2:0) in Gelsenkirchen aufs Feld geführt, Khedira wenige Tage zuvor im Test davor gegen die Slowakei (1:3) in Augsburg.