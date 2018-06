Paderborn (SID) - Der SC Paderborn bastelt weiter an seinem Kader für den direkten Wiederaufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Wie der Drittligist am Mittwoch mitteilte, kommt der offensive Mittelfeldspieler Niko Dobros vom Regionalligisten Kickers Offenbach und erhält in Paderborn einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2018. Der 23-jährige Deutsch-Grieche ist der nunmehr siebte Spieler, den der SCP in den vergangenen Wochen verpflichtet hat. Weitere Details wurden nicht bekannt.