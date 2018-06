Istanbul (dpa) - Nach der Völkermordresolution des Bundestags zu den Massakern an den Armeniern will die Türkei nach offiziellen Angaben Protestmaßnahmen gegen Deutschland ergreifen. Die zuständigen Behörden, allen voran das Außenministerium, bereiteten einen Aktionsplan vor, sagte der Sprecher von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bei einer Pressekonferenz in Ankara. Die vorgeschlagenen "Maßnahmen" würden dann dem Ministerpräsidenten und dem Präsidenten vorgelegt. Details würden erst danach mitgeteilt.

