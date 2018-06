Neu Delhi (AFP) US-Onlineriese Amazon will in Indien drei Milliarden Dollar (2,6 Milliarden Euro) investieren, um vom schnell wachsenden Onlinemarkt dort zu profitieren. Er sehe "riesiges Potenzial" in Indien, sagte Amazon-Chef Jeff Bezos am Rande des US-Besuchs des indischen Premierministers Narendra Modi am Dienstag bei einem US-indischen Wirtschaftskongress in Washington. Sein Unternehmen habe in Indien bereits 45.000 Jobs geschaffen. Die Beschäftigten dort hätten auch die "ambitioniertesten Meilensteine" erreicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.