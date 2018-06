Lahore (AFP) Erneut ist in Pakistan ein Mädchen wegen der strengen Moralvorstellungen ihrer Familie brutal getötet worden. Die 16-Jährige wurde am Mittwochmorgen in der Metropole Lahore von ihrer Mutter lebendig verbrannt, weil sie eigenmächtig einen Mann ihrer Wahl geheiratet hatte, wie die Polizei mitteilte. Die aus Sicht der Familie unerwünschte Hochzeit lag eine gute Woche zurück. Es handelt sich um den dritten sogenannten Ehrenmord binnen weniger Monate in Pakistan.

