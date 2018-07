Eriwan (AFP) Russland arbeitet mit seinen Verbündeten am Aufbau eines gemeinsamen Luftabwehrsystems. "Die Zusammenführung der regionalen Luftabwehrsysteme wird den Weg bereiten für die Schaffung einer gemeinsamen Luftverteidigung über dem gesamten Gebiet der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS)", sagte der Generalsekretär der Militärallianz, Nikolai Bordjusha, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in der armenischen Hauptstadt Eriwan.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.