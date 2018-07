Canet (SID) - Ein deutsches Schwimm-Trio um Florian Vogel (München) hat beim Schwimm-Meeting im französischen Canet seine Tickets für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro gelöst. Während Vogel in 3:48,90 Minuten als Vierter über 400 Meter Freistil den zweiten Teil der Olympia-Norm erfüllte, machte die deutsche Rekordhalterin Alexandra Wenk (München) als Fünfte über 100 m Schmetterling in 58,15 Sekunden die Qualifikation für Rio perfekt.

Daneben qualifizierte sich auch Jacob Heidtmann (Elmshorn), der sich über 400 Meter Lagen in 4:14,75 Minuten nur dem japanischen Olympia-Dritten Kosuke Hagino geschlagen geben musste, für Olympia. Außerdem überzeugten Jan-Philip Glania (Frankfurt), der in 25,27 Sekunden über 50 m Rücken ebenfalls Zweiter wurde und Steffen Deibler (Hamburg), der über 100 m Schmetterling in 51,91 Sekunden nur Weltmeister Chad Le Clos (Südafrika) den Vortritt lassen musste.