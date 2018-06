Berlin (AFP) Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat mehr Geld für die Aids-Behandlung gefordert. Anlässlich einer am Mittwoch beginnenden UN-Konferenz zur Beendigung von Aids in New York verlangte die Organisation, die Behandlung von HIV-Patienten in Zentral- und Westafrika auszuweiten. Dort erhielten bislang mehr als 4,5 Millionen der insgesamt 6,5 Millionen Menschen mit HIV "keine dringend benötigte Behandlung".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.