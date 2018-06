Los Angeles (AFP) Ein 22-jähriger Kalifornier ist wegen Plänen zur Beteiligung an Kampfeinsätzen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. US-Bundesrichter John Mendez verhängte gegen den Angeklagten Nicholas Michael Teausant, der zum Islam konvertiert war, am Dienstag (Ortszeit) in Sacramento zusätzlich 25 Jahre behördliche Aufsicht im Anschluss an die Haftstrafe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.