Kalamazoo (dpa) - Ein Pickup-Truck hat im US-Bundesstaat Michigan eine Gruppe von Radfahrern erfasst und mindestens fünf von ihnen getötet. Nach Angaben lokaler Medien war die insgesamt neunköpfige Gruppe, darunter auch Kinder, in der Stadt Kalamazoo am Rand einer Straße unterwegs, als der blaue Kleinlaster sie anfuhr. Von den vier Verletzten sei einer in kritischem Zustand. Unter den Toten seien keine Kinder, berichteten lokale Medien. Berichten zufolge sei der Fahrer schon vorher durch eigenartige Fahrweise aufgefallen. Er flüchtete zunächst zu Fuß, wurde aber kurz danach festgenommen.

