Hamburg (dpa) - Ein Unwetter mit einer Windhose hat im Hamburger Osten eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. "Auf Hunderten Metern Länge gibt es massive Schäden", sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Die Einsatzleitung hat den Ausnahmezustand erklärt. Verletzt wurde niemand. Schuld an der Zerstörung ist "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" ein Tornado, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes. Angesichts der Bilder und Berichte über entwurzelte Bäume, Hagel mit mehr als drei Zentimetern Größe und Starkregen, könne dies angenommen werden.

