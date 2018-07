Sydney (AFP) Drei völlig unbeteiligte Frauen sind in Sydney verletzt worden, als Polizisten mitten in einem Einkaufszentrum auf einen mit einem Messer fuchtelnden Mann schossen. Die Frauen im Alter von 60 bis 80 Jahren seien von Pistolenkugeln oder -splittern getroffen worden, teilten am Donnerstag die Behörden der australischen Metropole mit. Trotz dieser unschuldigen Opfer verteidigte der zuständige Polizeichef das Vorgehen seiner Beamten.

