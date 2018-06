Berlin (dpa) - Bundestagspräsident Norbert Lammert und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz haben die Angriffe des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf türkischstämmige Abgeordnete zurückgewiesen. Lammert sagte im Bundestag, jeder, der durch Drohungen Druck auf einzelne Abgeordnete auszuüben versuche, müsse wissen: Er greife das ganze Parlament an. EU-Parlamentspräsident Schulz schrieb in einem Brandbrief an Erdogan: Ein solches Vorgehen stelle einen absoluten Tabubruch dar. Hintergrund ist das Abstimmungsverhalten zur Armenien-Resolution.

