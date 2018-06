Kopenhagen (AFP) Der weltgrößte Betreiber von Offshore-Windparks, Dong Energy aus Dänemark, ist an der Börse durchgestartet. Der Aktienkurs schoss kurz nach Handelsbeginn in Kopenhagen um gut 9,8 Prozent in die Höhe. Der mehrheitlich vom dänischen Staat kontrollierte Energiekonzern hatte 17,4 Prozent seines Kapitals an die Börse gebracht und damit 17,1 Milliarden Kronen (2,3 Milliarden Euro) eingenommen. Dong Energy wird damit mit umgerechnet 13,2 Milliarden Euro bewertet.

