Wiesbaden (AFP) Die Arbeitskosten sind in Deutschland zu Jahresbeginn so kräftig gestiegen wie zuletzt vor drei Jahren. Von Januar bis März kletterten die Kosten je geleistete Arbeitsstunde im Vorjahresvergleich um 3,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Höher war der Anstieg zuletzt im ersten Quartal 2013 mit 3,9 Prozent gewesen.

