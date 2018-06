Hamburg (AFP) Unfälle bei der Arbeit und auf dem Weg dorthin ereignen sich nach Angaben einer Berufsgenossenschaft am häufigsten montags. Ihr seien im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 20.000 Arbeits- und Wegeunfälle von einem Montag gemeldet worden, teilte die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) am Donnerstag in Hamburg mit. Im Wochenverlauf gingen die Zahlen demnach schrittweise zurück: An Dienstagen registrierte die BGW 19.300 Unfälle, mittwochs 19.200 Unfälle.

