Karlsruhe (AFP) Die vom Landgericht Essen gegen den Kunsthändler Helge Achenbach verhängte Haftstrafe von sechs Jahren wegen Betrugs in 16 Fällen ist rechtens. Der BGH folgte der Revision des Angeklagten in nur zwei von 18 Fällen und bestätigte die vom Landgericht im März vergangenen Jahres ausgesprochene Gesamtfreiheitsstrafe in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss. (Az. 4 StR 317/15)

