Berlin (AFP) Das Motiv für die offenbar von Bewohnern begangene Brandstiftung in einer Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf sind nach den Worten des nordrhein-westfälischen Innenministers Ralf Jäger (SPD) noch nicht abschließend geklärt. Die beiden nordafrikanischen Verdächtigen seien in der Vergangenheit "mit einer gewissen Aggressivität und Streitpotenzial" aufgefallen, sagte Jäger am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Das genaue Motiv für die Tat müssten die weiteren Ermittlungen ergeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.