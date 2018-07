Dresden (AFP) Proteste gegen die sogenannte Bilderberg-Konferenz in Dresden sind am Donnerstag zunächst friedlich verlaufen. An fünf Protestveranstaltungen, die unter anderem die AfD, die NPD und linke Gruppierungen angemeldet hatten, nahmen nach Polizeiangaben jeweils zwischen zehn und 70 Menschen teil. Anders als sonstige internationale Gipfel läuft das Bilderberg-Treffen weitgehend abgeschottet von der Öffentlichkeit ab.

