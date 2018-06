Berlin (AFP) Roland Jahn bleibt an der Spitze der Stasiakten-Behörde: Der 62-jährige frühere DDR-Bürgerrechtler wurde am Donnerstag vom Bundestag für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. Für den seit 2011 amtierenden Jahn stimmten 511 von 570 Abgeordnete, gegen ihn 39. Es gab elf Enthaltungen. Seine Behörde mit derzeit noch 1600 Mitarbeitern soll langfristig nicht in seiner bisherigen Form erhalten bleiben.

