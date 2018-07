Osnabrück (AFP) Die Hilfsorganisation terre des hommes hat eine drastische Zunahme von Kinderarbeit unter syrischen Flüchtlingen in den Nachbarländern Syriens beklagt. Oft seien die Kinder dort sogar "die Hauptverdiener der Familie", heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Organisation. Dazu recherchierten Mitarbeiter von terre des hommes in den Ländern Jordanien, Libanon, Irak und Türkei, wo wegen des Bürgerkriegs in Syrien Millionen Flüchtlinge leben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.