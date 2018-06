Augsburg (SID) - Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den kanadischen Verteidiger Mark Cundari für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige wechselt vom Reserveteam des Stanley-Cup-Finalisten San Jose Sharks nach Schwaben. Cundari kam in seiner Karriere für die Calgary Flames acht Mal in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum Einsatz. Augsburg ist seine erste Station in Europa.