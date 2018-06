Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat vor einer Bedrohung der europäischen Bahnindustrie durch Billiganbieter aus Drittländern gewarnt - vor allem aus China. Diese Anbieter expandierten "aggressiv" nach Europa und in andere Regionen, stellte das Parlament am Donnerstag in einer Entschließung fest. Die EU sei für diese Wettbewerber offen, während europäische Anbieter in Drittländern durch verschiedene Hindernisse diskriminiert würden.

