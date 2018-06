Straßburg (AFP) Mit scharfen Worten hat der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz (SPD), auf verbale Attacken des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan gegen Abgeordnete des Bundestags reagiert. "Parlamentarier, die sich im Rahmen ihres Mandats positionieren, dürfen unbeschadet etwaiger Meinungsverschiedenheiten in einer politischen Frage keinesfalls in die Nähe von Terroristen gerückt werden", heißt es in einem Brief von Schulz an Erdogan, aus dem Spiegel-Online am Donnerstag Auszüge veröffentlichte.

